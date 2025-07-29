Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 63 AFM 542 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki 34 BE 1385 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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