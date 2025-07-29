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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:46
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.S. yönetimindeki 63 AFM 542 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki 34 BE 1385 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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