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        Şanlıurfa'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:20
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        Şanlıurfa'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Dilimli Mahallesi'nde ikamet eden İsmail A. (37) ile amcası Mustafa A. arasında arazi sulaması nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amca, tüfekle yeğenine ateş etti.

        Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İsmail A, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Amca Mustafa A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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