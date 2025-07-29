Şanlıurfa'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Amca Mustafa A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Dilimli Mahallesi'nde ikamet eden İsmail A. (37) ile amcası Mustafa A. arasında arazi sulaması nedeniyle tartışma çıktı.

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