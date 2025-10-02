Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:59
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

