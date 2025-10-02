Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
