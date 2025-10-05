Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
İpekyolu Mahallesi'nde M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Saldırıda ağır yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli A.D'yi gözaltına aldı.
