Tarihte iz bırakan kişileri günün teknolojisiyle buluşturan kısa film, TEKNOFEST'te ödül getirdi

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da öğretmenler tarafından yapay zekayla hazırlanan ve tarihte iz bırakmış kişilerin o dönemki çalışmalarının günün teknolojisiyle harmanlanarak anlatıldığı "Gök Kubbemiz" isimli kısa film, TEKNOFEST'te ödül getirdi.

Genç Stem (Fen Matematik, Mühendislik, Bilim) Eğitim ve Araştırma Derneği çatısında bir araya gelen 5 öğretmen tarafından hazırlanan kısa film, tarihle teknolojiyi yapay zeka aracılığıyla bir araya getirerek dikkati çekici bir çalışmaya dönüştü.

Kısa filmde, İbn-i Sina ile birlikte ameliyat yapan biyonik bir kol, El-Cezeri'nin çizimlerinden ilhamla yerli ve milli tank teknolojisine geçiş, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplardan günün yerli ve milli roket sistemlerine uzanan bir anlatım yer aldı.

Filmde ayrıca Hezarfen Ahmed Çelebi'nin İstanbul semalarındaki tarihi uçuşu yerli ve milli SİHA teknolojisiyle ilişkilendirilirken, Piri Reis'in denizlerdeki seyrüseferi bugünün yerli ve milli uçak gemisi vizyonuna taşındı.

Geçmişin bilimsel ve teknik birikiminin, bugünün yüksek teknolojili savunma ve sağlık projelerine nasıl ilham verdiğinin etkileyici bir kurguyla anlatıldığı 2 dakika 40 saniyelik kısa film, TEKNOFEST 2025 Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda ikincilik elde etti.

- "İmkanlardan öte fikirler ön planda" Genç STEM Eğitim ve Araştırma Derneği üyesi öğretmen Halil İbrahim Çetin, TEKNOFEST'e öğrencilerle birlikte her yıl farklı projelerle katıldıklarını, geçen yıl ulaşım kategorisinde birinci olduklarını ve en iyi sunum ödülü kazandıklarını anlattı. "Gök Kubbemiz" adlı kısa filmle geçmişten gelen güç ve değerlerin geleceğe nasıl taşındığını anlatmak istediklerini belirten Çetin, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin, tarihsel birikiminin sonucu olduğunu filmde kurguladıklarını ifade etti. Yapay zeka teknolojisinin artık büyük imkanlar sağladığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu: "Günümüz şartları, teknolojisi artık imkanı olmayan insanların bile farklı çalışmalar yapmalarını sağlıyor. Bu yaptığımız film belki yapay zeka olmasaydı milyonluk bütçeler harcanarak gerçekleştirilecekti. Artık günümüzde imkanlardan öte fikirler ön planda. Bu fikirlerin ön plana çıkartılması, bunların ticarileşmesi çok önemli. Bu noktada da TEKNOFEST ekibine, özellikle Selçuk Bayraktar'a teşekkür etmek istiyorum böyle bir imkanı ülkemize sundukları için. Şanlıurfa'da gerçekten ciddi destekler alıyoruz. Şanlıurfa Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kalkınma ajanslarımız bu noktadaki çalışmalarımıza bizim ve öğrencilerimize destek veriyor."