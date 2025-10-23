Şanlıurfa'da cami bahçesine gömülü bebek cesedi bulundu

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

