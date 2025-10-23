Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da cami bahçesine gömülü bebek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da cami bahçesine gömülü bebek cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu.

        Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Şanlıurfa'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
        Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
        Şanlıurfa'da bir kişi inşaatta ölü bulundu
        Şanlıurfa'da bir kişi inşaatta ölü bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Şanlıurfa'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Şanlıurfa'da konuştu:
        AK Parti'li Kaya: Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecek
        AK Parti'li Kaya: Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecek
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Şanlıurfa'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Şanlıurfa'da konuştu: