        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Hüsn-ü Hat sergisi açıldı

        Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yıldönümü anısına Hüsn-ü Hat sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:26
        
        Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yıldönümü anısına Hüsn-ü Hat sergisi açıldı.

        Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Dernek Başkanı Hattat Seyyid İsmail Özbek ve öğrencilerince hazırlanan eserlerden oluşan sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından, katılımcılar sergiyi gezdi.

        Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile sanatseverler katıldı.

        Sergi 1 hafta açık kalacak.

