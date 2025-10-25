Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 6 kırılmış cep telefonu, defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı, 5 flash bellek, 2 kulaklık, 12 sim kart, av tüfeği, 44 kartuş, 2 şarjör ve satır ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.