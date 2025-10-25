Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Bozova ilçesinde çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör ile 267 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutukl...
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutukl...
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığına ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem yap...
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığına ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem yap...
        Şanlıurfa'da Hüsn-ü Hat sergisi açıldı
        Şanlıurfa'da Hüsn-ü Hat sergisi açıldı
        Sınırı kaçak yollarla geçen 2 Suriyeli, yaralı bulundu
        Sınırı kaçak yollarla geçen 2 Suriyeli, yaralı bulundu
        Sınırı kaçan yollarla geçen 2 Suriyeli, yaralı bulundu
        Sınırı kaçan yollarla geçen 2 Suriyeli, yaralı bulundu
        Karahantepe kazıları 12 bin yıllık yerleşim geleneğini gün yüzüne çıkarıyor
        Karahantepe kazıları 12 bin yıllık yerleşim geleneğini gün yüzüne çıkarıyor