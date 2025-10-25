Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, polis merkezi önündeki nöbetçi polisi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 21:43 Güncelleme: 25.10.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, polis merkezi önündeki nöbetçi polisi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Dün, Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bıçakla saldırarak yaralayan zanlı A.S'ye (29), yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Eyyübiye Polis Merkezi önünde dün nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmiş, yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, şüpheli ekiplerce gözaltına alınmış, yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı
        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi
        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutukl...
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutukl...