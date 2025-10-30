Şanlıurfa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.T. (60) idaresindeki 06 PFJ 012 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
