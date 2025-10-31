Şanlıurfa'da bir vatandaşın dolandırılmasını jandarma önledi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyasını kaptırmaktan jandarma sayesinde kurtuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında, elinde kuyumcu çantası ile bekleyen bir kişiyle şüphe üzerine görüştü.
Vatandaşın çanta içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye teslim edeceğini söylemesi üzerine ekipler, gerekli uyarıları yaparak dolandırıcılık olayını engelledi.
Jandarma ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.
