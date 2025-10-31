Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir vatandaşın dolandırılmasını jandarma önledi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyasını kaptırmaktan jandarma sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:12
        Şanlıurfa'da bir vatandaşın dolandırılmasını jandarma önledi
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyasını kaptırmaktan jandarma sayesinde kurtuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında, elinde kuyumcu çantası ile bekleyen bir kişiyle şüphe üzerine görüştü.

        Vatandaşın çanta içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye teslim edeceğini söylemesi üzerine ekipler, gerekli uyarıları yaparak dolandırıcılık olayını engelledi.

        Jandarma ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

