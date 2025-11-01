Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:40
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

        M.A. (32) idaresindeki 34 BKT 344 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada otomobildeki yolcular, H.A. (8), A.A. (5) ve A.A. (2) yaralandı.

        Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

