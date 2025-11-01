Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı.
M.A. (32) idaresindeki 34 BKT 344 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki yolcular, H.A. (8), A.A. (5) ve A.A. (2) yaralandı.
Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
