Şanlıurfa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Öğrenciler temel trafik kuralları, güvenli yolculuk, okul servis araçlarında davranış kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilecek hususlar, okul ve yaya geçidi kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beykapısı İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

