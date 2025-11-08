Şanlıurfa'da biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan genç yaşamını yitirdi.
Kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde Nurullah Bertan (19), pamuk yüklü römorkta uyudu.
Bu sırada biçerdöver sürücüsü C.O. (38), tarladan topladığı pamuğu römorka boşalttı.
Bertan'ın pamuğun altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.
