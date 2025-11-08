Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:42
        Şanlıurfa'da biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan kişi öldü
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalan genç yaşamını yitirdi.

        Kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde Nurullah Bertan (19), pamuk yüklü römorkta uyudu.

        Bu sırada biçerdöver sürücüsü C.O. (38), tarladan topladığı pamuğu römorka boşalttı.

        Bertan'ın pamuğun altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

