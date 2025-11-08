Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G'nin Gürkuyu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.