        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:03
        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G'nin Gürkuyu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

