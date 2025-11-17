Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Nureddin Uçar (53) idaresindeki 44 ABE 012 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30. kilometresindeki Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Miyase (44), Serhat (24), Cihan (14) ve Yunus Emre Uçar (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.