Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Nureddin Uçar (53) idaresindeki 44 ABE 012 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30. kilometresindeki Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki Miyase (44), Serhat (24), Cihan (14) ve Yunus Emre Uçar (12) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çırağın kompresörle yaralanmasıyla ilgili savcılık açıklaması
        Şanlıurfa'da çırağın kompresörle yaralanmasıyla ilgili savcılık açıklaması
        Şanlıurfa'da kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, ziyaretçilerini bekliyor
        Şanlıurfa'da kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, ziyaretçilerini bekliyor
        Şanlıurfa'da göçük altında ölen 2 işçi, toprağa verildi
        Şanlıurfa'da göçük altında ölen 2 işçi, toprağa verildi
        Sobadan sızan dumandan zehirlendiler: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sobadan sızan dumandan zehirlendiler: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kaçak hat çekilen panolar alev aldı Alev alan pano akılalmaz metodu ortaya...
        Kaçak hat çekilen panolar alev aldı Alev alan pano akılalmaz metodu ortaya...
        Siverek'te soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Siverek'te soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı