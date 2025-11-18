Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:15 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:15
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde O.A. (60) idaresindeki 27 NB 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile oğlu İ.A. ve eşi Ayşe A. (55) Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

