Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu İ.A. ve eşi Ayşe A. (55) Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

