        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:58
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesindeki bir iş yerine yönelik dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan E.D'nin tedavisi devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor.

        Dün akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda E.D. (67) yaralanmıştı. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

