        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Anıların "sessiz tanıkları" müzede sergileniyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nde, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren ve aralarında 1912 yılı yapımı fotoğraf makinesinin de bulunduğu 100'ün üzerinde fotoğraf makinesi ve kamera sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:00
        Anıların "sessiz tanıkları" müzede sergileniyor
        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nde, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren ve aralarında 1912 yılı yapımı fotoğraf makinesinin de bulunduğu 100'ün üzerinde fotoğraf makinesi ve kamera sergileniyor.

        Karaköprü Belediyesi tarafından 2023 yılında kurulan müzede, kentin geçmişten günümüze görev yapmış gazetecilerin biyografileri, ekipmanları ve anıları ile kentte çekilen filmlerin afişleri, Şanlıurfalı sinema oyuncularının biyografileri de yer alıyor.

        Müzede, en eskisi 113 yıllık olan ayaklı alaminüt fotoğraf makinesinin de bulunduğu körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin yanı sıra flaş, film, tripod gibi çok sayıda aksesuar yer alıyor.

        Fotoğraf makinesi ve kameraların tarihi gelişimine ışık tutan müzede, geçmişte acı tatlı birçok anıya tanıklık eden yüzün üzerinde kamera ve fotoğraf makinesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Müze sorumlusu Uğur Karaer, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf makinelerinin bağışlandığı müzenin tarihe tanıklık ettiğini anlattı.

        Karaer, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin müzede maziye gittiğini ifade etti.

        - "Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman maziye dalıyor"

        Fotoğraf makinelerinin vitrinlerde özenle sergilendiğini dile getiren Karaer, şunları kaydetti:

        "Müzemizdeki fotoğraf makineleri geçmişten günümüze doğru geliyor. Fotoğraf makineleri, kameralar, büyük aletlerden tutun küçüklere kadar bulunuyor. Buradaki fotoğraf makinelerinin çoğu 100 yılı geçmiş makinelerdir. Biz burada muhafaza ediyoruz. Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman maziye dalıyor."

        Torunuyla birlikte müzeyi ziyaret eden Hasan Kaşkın, eski fotoğraf makinelerinin kendisini etkilediğini söyledi.

        Ailesiyle müzeyi ziyarete gelen Eren Çakırbey de geniş ve ferah bir müzeyle karşılaştıklarını ve eski eserleri yakından görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

        Müzede geçmişe yolculuk yapıldığını aktaran Çakırbey, "Eski fotoğraf makineleri şimdikilerine göre daha büyük. Katlanabilir makineleri gördüm. Müze beni büyüledi. Geçmişe yolculuk yapıyormuş gibi görünüyor." dedi.

