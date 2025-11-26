Anıların "sessiz tanıkları" müzede sergileniyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nde, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren ve aralarında 1912 yılı yapımı fotoğraf makinesinin de bulunduğu 100'ün üzerinde fotoğraf makinesi ve kamera sergileniyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından 2023 yılında kurulan müzede, kentin geçmişten günümüze görev yapmış gazetecilerin biyografileri, ekipmanları ve anıları ile kentte çekilen filmlerin afişleri, Şanlıurfalı sinema oyuncularının biyografileri de yer alıyor.

Müzede, en eskisi 113 yıllık olan ayaklı alaminüt fotoğraf makinesinin de bulunduğu körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin yanı sıra flaş, film, tripod gibi çok sayıda aksesuar yer alıyor.

Fotoğraf makinesi ve kameraların tarihi gelişimine ışık tutan müzede, geçmişte acı tatlı birçok anıya tanıklık eden yüzün üzerinde kamera ve fotoğraf makinesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müze sorumlusu Uğur Karaer, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf makinelerinin bağışlandığı müzenin tarihe tanıklık ettiğini anlattı.