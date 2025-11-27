Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ömer A. idaresindeki 02 ABF 250 plakalı tır, Pirhalil Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Sürücü Ömer A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
