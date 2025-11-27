Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:06
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ömer A. idaresindeki 02 ABF 250 plakalı tır, Pirhalil Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Sürücü Ömer A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

