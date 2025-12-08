Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaköprü ilçesinde 6 Aralık'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. (21), iş yerini açmak istediği sırada 6 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.