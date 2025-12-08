Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaköprü ilçesinde 6 Aralık'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. (21), iş yerini açmak istediği sırada 6 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        İstanbullu gönüllülerden Şanlıurfa'daki çocuklara hediye bot ve mont
        İstanbullu gönüllülerden Şanlıurfa'daki çocuklara hediye bot ve mont
        Siverek'te köy okulu öğrencilerine ağaç sevgisi ve çevre bilinci eğitimi
        Siverek'te köy okulu öğrencilerine ağaç sevgisi ve çevre bilinci eğitimi
        Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada
        Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada