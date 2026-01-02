Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Fırat Nehri'nde ailecek ürettikleri balık ve havyarları ihraç ediyorlar

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yaklaşık 20 yıl önce Fırat Nehri'nde balık üretimine başlayan ve işini çocuklarıyla yürüten Ömer Tunç, yılda yaklaşık 5 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

        02.01.2026 - 11:09
        Fırat Nehri'nde ailecek ürettikleri balık ve havyarları ihraç ediyorlar
        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yaklaşık 20 yıl önce Fırat Nehri'nde balık üretimine başlayan ve işini çocuklarıyla yürüten Ömer Tunç, yılda yaklaşık 5 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

        Ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski iş yerini kapatmak zorunda kalan 52 yaşındaki Tunç, Fırat Nehri'nin Birecik kesiminde 50 ton kapasiteyle başladığı balık üretim serüveninde 2 bin 250 ton somon ve 40 ton havyar kapasitesine ulaştı.

        Tunç ailesi, Fırat'ın serin sularında yetiştirdiği Türk somonu ve havyarları, Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

        Ömer Tunç, AA muhabirine, balıkçılık yapmadan önce elbise mağazasının olduğunu, işleri istediği gibi gitmeyince balıkçılık sektörüne yöneldiğini söyledi.

        20 yıl önce zor şartlar altında balık sektörüne adım attıklarını anlatan Tunç, "Ekonomik gücümüz yoktu. Çok dar koşullarda üretime başladık. Yolumuz, kafeslerimiz yoktu. O zaman demir kafeslerden yapıyorduk. Sektörün bu kadar kısa sürede yükseleceğini biz de tahmin etmiyorduk ama şu anda çok güzel imkanlar var. Bütün altyapımız hazır. Üretimimizi yapıyoruz." dedi.

        - "Artık pazarda yer almaya başladık"

        Yaklaşık 50 ton kapasiteyle işe başladıklarını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

        "Şu an 2 bin 250 ton somon üretimimiz var. 40 tona kadar havyar üretiyoruz. Daha önceki üretimlerimizi iç piyasaya satardık. Şimdi Japonya, Çin'e kadar, Avrupa ve Avrupa dışı ülkelere satıyoruz. Avrupa ülkelerine somon gönderiyoruz. Suyun güzel olmasından dolayı somonlarımız da çok güzel. Artık pazarda yer almaya başladık. Daha önce Türk somonu dediğimizde insanlar farklı bakıyordu. Genelde Norveç somonu piyasaya hakimdi ama bizim de artık balığımız kendini göstermeye başladı. Güzel ve kaliteli."

        - Yıllık 5 milyon dolara yakın ihracat

        Üretimi çocuklarıyla yaptığını anlatan Tunç, "Yıllık 5 milyon dolara yakın bir ihracatımız var. Kızım ile oğlum su ürünleri mühendisi. Bizden sonra inşallah kendileri yapacak. Şimdi de birlikte çalışıyoruz." dedi.

        Abdulsamet Tunç da (24) küçük yaşlarda babasının yanında tanıştığı balıkçılık sektörünü Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü'nü okuyarak taçlandırdığını dile getirdi.

        Bu işi aynı zamanda bilimsel olarak yaptıklarını aktaran Tunç, "Biz bir balıkta bir rahatsızlık gördüğümüzde örnek almamız ve uzun süre incelememiz gerekiyordu. Şu anda okulda öğrendiğimiz veya kendi araştırmalarımızla bildiklerimizden balığa bakarak hangi tür hastalık olduğunu anlayabiliyoruz." diye konuştu.

        Tunç, dünyadaki bütün ülkelere Türk somonunu yedirmeyi hedeflediğini kaydetti.

