Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Şanlıurfa yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde başta zincir marketler olmak üzere gıda satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturan et, tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri gibi bazı gıda maddeleri raflardan toplatıldı.

Toplatılan ürünlerin bir bölümü, mevzuat çerçevesinde imha edilirken tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi.

İşletmelere ise yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.