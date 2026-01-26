Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında para cezası uygulandı, sürücü belgesi iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:47
        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında para cezası uygulandı, sürücü belgesi iptal edildi.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 25 Ocak Pazar günü sosyal medyada bir motosikletin trafikteki kullanım şekli konusunda paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.

        Yapılan çalışma sonucunda, motosiklet sürücüsünün tespit edildiğini ifade eden Şıldak, "Sürücüye trafik para cezası uygulanmış, sürücü belgesi daimi olarak iptal edilmiştir. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak fiilinden dolayı hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şanlıurfa'da trafiği tehlikeye atan motosikletliye ceza
        Şanlıurfa'da gaz sıkışması sonucu patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
        Çalıntı otomobil ahırda bulundu
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarını JASAT yakaladı
        Çalınan otomobil ahırda bulundu
        Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık olayında 1 tutuklama
