Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında para cezası uygulandı, sürücü belgesi iptal edildi.



Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 25 Ocak Pazar günü sosyal medyada bir motosikletin trafikteki kullanım şekli konusunda paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.



Yapılan çalışma sonucunda, motosiklet sürücüsünün tespit edildiğini ifade eden Şıldak, "Sürücüye trafik para cezası uygulanmış, sürücü belgesi daimi olarak iptal edilmiştir. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak fiilinden dolayı hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.







