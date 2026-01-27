Habertürk
Habertürk
        Yeşilay Şanlıurfa'daki kumar bağımlılığıyla mücadelede yüzde 80 başarı sağladı

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da son 3 yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran 100 kumar bağımlısından 80'i, uygulanan tedavi süreci sonunda bağımlılıktan kurtulmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:29
        Yeşilay Şanlıurfa'daki kumar bağımlılığıyla mücadelede yüzde 80 başarı sağladı
        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da son 3 yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) başvuran 100 kumar bağımlısından 80’i, uygulanan tedavi süreci sonunda bağımlılıktan kurtulmayı başardı.

        Hemen her türlü bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, sanal kumarın ön plana çıkmasıyla birlikte kumar bağımlılığıyla ilgili çalışmalarına da hız verdi.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yaptıkları çalışmalarla ilgili AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve tedavi edici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Madde bağımlılığıyla birlikte son dönemlerde sanal kumar bağımlılığının daha çok gündemde olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Kumar bağımlılığı sinsi bir şekilde gelişiyor, gizliliği çok fazla. Sanal kumar bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. Davranışsal bağımlılıkta kişi kendini gizleyebiliyor, saklıyor. Çünkü telefonla veya tabletle irtibat halinde, renk vermeyebiliyor. Ama diğer bağımlılıklarda belirtileri olabiliyor. Bakıyorsunuz en sonunda ailesinin ve kendisinin geleceğini maddi olarak bitirmiş. Bunlarla ilgili mücadelemiz kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'miz var. Son 3 yılda 400 kişiye yakın bağımlı YEDAM'a başvuru yapmış ve klinik psikologlarımız eşliğinde tedavi görmüş. Bunlardan bize başvuruda bulanan 100 kumar bağımlısı var ve bu 100 kişiden 80'i kumar bağımlılığından tamamen kurtulmuş."

        - Oyun adı altında genç ve çocuklar da tehlikede

        Çiftçi, sanal kumar bağımlılığının genelde yetişkinlerde görüldüğünü ancak son dönemlerde oyun adı altında çocuklar ve gençlerin kumara teşvik edildiğini aktararak, ailelerin dikkatli olmasını istedi.

        Çocukların internette geçirdiği zaman diliminde nerelerde vakit harcadıklarının takip edilmesini isteyen Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bunu dolaylı yollardan da takip etmemiz, gerektiği zaman müdahale de etmemiz gerekiyor. Bilirkişilerden destek alınması da gerekiyor. Çevrede kumar bağımlısı veya diğer bağımlı olan kişilerle ilgili YEDAM 115 Danışma Hattını arayarak destek alabilirler. Aynı zamanda bağımlının yakınına ve çevresine de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gizlilik esasıyla çalışıyoruz, herhangi bilgi paylaşılmıyor, gizlilik esaslı ve ücretsizdir. Son 3 yılda okullarımızda yaklaşık 123 bin öğrencimize yaş gruplarına göre bağımlılıkla ilgili seminerler verdik. Ayrıca 27 bin yetişkinimize, 3 bin 400 hükümlüye ve 1300 denetimli serbestlikten faydalanan kişilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmışız."

        Çiftçi, son zamanlarda kumar bağımlılığıyla ilgili intiharların ve sosyal medyada dolaşan videoların toplumu rahatsız ettiğini dile getirerek, "Kumar bağımlılığı üst seviyelere çıkmaya başladı. Nedeni de çabuk yoldan zengin olayım düşüncesi. Bu tür yaklaşımlar, özentili tutumlar, dizilerdeki paylaşımlar gençlerimizi bu yöne kaydırıyor. Hepimizin duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Hiçbir zaman kimse kumardan zengin olmamıştır. Sistem kazanmıştır, masa kazanmıştır. Onun için gençlerimizin bu tür hayalleri yanlış hayallerdir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

