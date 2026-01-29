Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:24
        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kent merkezinde sis nedeniyle araçlar farları açık ilerlerken, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

