Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Kent merkezinde sis nedeniyle araçlar farları açık ilerlerken, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

