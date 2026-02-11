Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye

        Benzer Haberler

        Sanal medyadan Türk bayrağı ve Atatürk'e hakarete 2 gözaltı
        Sanal medyadan Türk bayrağı ve Atatürk'e hakarete 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da sosyal medyadan Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret iddiasıyla...
        Şanlıurfa'da sosyal medyadan Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret iddiasıyla...
        Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak kullanıldığı iddiası Yasağa rağmen...
        Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak kullanıldığı iddiası Yasağa rağmen...
        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
        Eve silahlı saldırı kamerada: 2 gözaltı
        Eve silahlı saldırı kamerada: 2 gözaltı