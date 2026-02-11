Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
