        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:56
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 515 paket sigara, 77 litre alkol, 18 kilogram nargile tütünü, 137 kilogram çay, cep telefonu ile 3 şarj aleti ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

