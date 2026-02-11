Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:26
        Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

        Şanlıurfa'da Eyyübiye Batıkent 7. Etap'ta yaşayan Mustafa Ergün, AA muhabirine, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bugün açıklanan konut fiyatlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

        "Peşin ödeme de taksitli ödeme de çok güzel imkan. Bu konuda gerçekten devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Beş çocukla oturuyoruz. Kışın ısınma konusu olsun, su, elektrik birçok konuda gayet memnunuz. Benim bulunduğum yerde eksikler giderildi. Ama diğer konutlarda herhangi bir sıkıntı varsa yine gerekli işlemleri yapıyorlar. Büyüklerimize, valimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz."

        Rıdvan Kılıç da evlerin çok güzel ve rahat olduğunu ifade ederek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatların çok uygun olduğunu dile getirdi.

        Şehir merkezine göre evlerinin çok uygun olduğunu ifade eden Kılıç, "Açıklanana göre çok ucuz, daha da güzel olacak yani. Sabit olması, ondan sonra vatandaşa destek çıkılması çok güzel bir şey. Şehir merkezinde bu parayla ev alamıyorsun, hiçbir zaman da alamazsın." diye konuştu.

        - Kahramanmaraş

        Karacasu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında oturan Esma Külek, depremde evinin yıkıldığını ve yeni evinde mutlu olduğunu belirterek, "Evlerin fiyatları açıklandı, çok memnun oldum. Herkesin dediği gibi olmadı. Benim için çok iyi bir şey. Herkes için umduğumuzdan daha iyi oldu, çok da memnun olduk. Evimiz çok iyi, dört dörtlük. Her şeyimiz süper." ifadesini kullandı.

        Hak sahibi Veli Karaboğa ise depremde 6 çocuğunu kaybettiğini ifade ederek, "Ben 2 yıldan beri bu evde oturuyorum, sağ olsun, var olsun, çok memnunuz. Deprem taksitleri açıklandı, çok memnun kaldık. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Fiyatları duyunca çok sevindim. Yani sevinecek bir fiyat açıkladı, çok memnun kaldık. Biz bu fiyatı böyle ummuyorduk ama Cumhurbaşkanı'mız bize çok ucuz ev verdi." şeklinde konuştu.

        - Kilis

        Deveciler Mahallesi'nde yapılan konutlarda yaşayan Ali Çelik de depremde zor günler yaşadığını anlattı.

        Depremin ardından evinin kısa sürede yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "Depremin ardından evlerimiz kısa sürede yapıldı ve bizlere teslim edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, daima yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Evlerimizden çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

