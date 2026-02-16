Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Rakka Valisi Selame, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

        Suriye'nin Rakka Valisi Abdurrahman Selame, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

        Giriş: 16.02.2026 - 19:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:57
        Rakka Valisi Selame, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
        Suriye'nin Rakka Valisi Abdurrahman Selame, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selame ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi.

        Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret eden Selame, sınır komşusu olan iki kent hakkında istişarede bulundu.

        Vali Şıldak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirine teşekkür etti.

        Suriye'de olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Şıldak, bu süreçte ve devamında iki il arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini kaydetti.

