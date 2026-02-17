Canlı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:07
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 95 gram kenevir tohumu, 24 sentetik ecza hapı, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

