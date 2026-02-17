Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:29 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:29
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        M.H. idaresindeki 63 AHC 244 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Parmaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

