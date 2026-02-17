Canlı
        Şanlıurfa'da trafik denetimine müdahale eden kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da trafik uygulaması yapan polislere müdahalede bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:45 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:45
        Şanlıurfa'da trafik denetimine müdahale eden kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da trafik uygulaması yapan polislere müdahalede bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta Cengiz Topel Caddesi'nde, resmi trafik ekiplerince özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uygulandığı ve aracın bağlama işlemi yapıldığı sırada, başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S.'nin olay yerine gelerek cep telefonu ile görüntü kaydı almaya başladığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu kişinin görevli memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, şüphelinin kayıt altına aldığı kamera görüntülerini daha sonra yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'Görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

