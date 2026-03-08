Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. E.T. (38) idaresindeki 63 EU 372 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkrak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.