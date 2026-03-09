Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 15:51
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

