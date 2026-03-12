Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:59
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Kurugöl Mahallesi'nde akraba olan M.U. ve B.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.


        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan B.U. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.U, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Şüpheli M.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

