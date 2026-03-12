Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Kurugöl Mahallesi'nde akraba olan M.U. ve B.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan B.U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.U, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
