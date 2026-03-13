Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu kırsal Aksahrınç Mahallesi​​​​​​​ yakınlarında, H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dünya Buhan (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

