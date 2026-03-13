Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Ekiplerce Eyyübiye, Karaköprü ve Akçakale ilçelerindeki 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve 5 sim kart ele geçirildi.



Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin Tekirdağ, Bartın, Gaziantep, Denizli ve Antalya'daki 5 kişiyi 30 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

