Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 16.03.2026 - 13:54
Ramazan Karvar (27) idaresindeki 06 BIY 973 plakalı kamyonet, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Mehmet Şah Karvar (54) yaralandı.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri