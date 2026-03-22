Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Mardin karayolunun Tepedüzü Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

