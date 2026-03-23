Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da sağanak Balıklıgöl'ün suyunu bulandırdı

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Balıklıgöl'ün suyunun berraklığını bulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle değişti.

        Sağanağın ve çevredeki toprağın etkisiyle suyun rengi adeta çamur rengini andırıyor.

        Gölün suyunun tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından kısa sürede eski haline dönmesi bekleniyor.

        Gölde bulunan ve dibe inen balıkların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        - "Risk oluşturan bir durum gözükmüyor"

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son günlerde aşırı yağış aldığını söyledi.

        Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten Şıldak, "Balıklıgöl'de şu anda bulanıklık var, teknik olarak güvenlik açısından bir sorun yok. Balıklar sağlıklı, sudan numune alarak laboratuvarlara göndereceğiz. Balıklıgöl'de şu an durum stabil, risk oluşturan bir durum gözükmüyor. Bulanık suyu tahliye etmek için de çalışma başlattık." diye konuştu.

        Şıldak, sağanak nedeniyle kentte can ve mal kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı

