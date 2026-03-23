Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Ersin Karaciğa (32) yönetimindeki 54 AAK 438 plakalı otomobil, Altaylı Mahallesi yakınlarında Ramazan Geyik (22) idaresindeki 59 LF 505 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile Fatih (19), Berat (19) ve Şahin Geyik (17) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ersin Karaciğa ve Fatih Geyik, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

