Şanlıurfa'da yeni katı atık tesisi açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 1627 ton kapasiteye sahip Katı Atık Bertaraf Tesisi kuruluyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye'de yapımı süren tesis tamamlandığında kentte oluşan evsel atıklar modern teknolojilerle ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak.



Kırsal İkizce Mahallesi sınırlarında yaklaşık 67 hektarlık alan üzerine kurulan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde entegre olarak mekanik ayırma, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama ve kompost dönüşüm birimleri de yer alacak.



Kent merkezi ve ilçelerde toplanan atıklar tesiste cinslerine göre ayrılarak yeniden kamu için geri kazanım sağlanacak.



Günlük 1627 ton kapasiteyle hizmet verecek tesisin alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete girmesi planlanıyor.

