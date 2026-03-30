Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. B.A. idaresindeki 31 AKP 090 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda Furkan A'nın (17) kullandığı 63 AJV 603 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra sevk edildiği Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.