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HRÜ modacı Faruk Saraç’ı ağırladı

İHA

Harran Üniversitesi, bu yıl yeni başlayan öğrencileri için düzenlendiği oryantasyon programının üçüncü gününde modacı Faruk Saraç'ı ağırladı.

HRÜ modacı Faruk Saraç’ı ağırladı

Harran Üniversitesi, bu yıl yeni başlayan öğrencileri için düzenlendiği oryantasyon programının üçüncü gününde modacı Faruk Saraç’ı ağırladı.
Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinlik, üniversitenin tanıtım videosu gösterimi sergilendi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, modacı Faruk Saraç, ses sanatçısı Zekeriya Ünlü, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, öğretim elemanları ve Harran Üniversitesi’ni bu yıl kazanan öğrencilerin katıldığı program, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in açılış konuşması ile başladı.
Programda konuşan Rektör Çelik, “Üniversite bir taraftan araştırma kaynağı demektir. Üniversite inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik demektir. Üniversite toplum sorunlarına çözüm üreten yer demektir. Üniversite aynı zamanda her türlü düşüncenin neşet ettiği bir ortamdır. Üniversite üretmektir ve sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip olan hayal kurmaktır. Üniversite aynı zamanda entelektüel kültür ve birikimi kazanacağınız yerdir. Hayatta başarılı olmanın sırrı bir konuya odaklanmaktır. İster işçi ister sağlık bilimci ister sosyal bilimci ister mühendis ya da doktor olun fark etmiyor. Hayatta başarılı olmanız için mutlaka bir konuya odaklanmanız gerekir ve o konunun köküne inip onu dantel gibi işlemeniz gerekir” dedi.
Gençleri çok seviyoruz sizler bizim geleceğimizsiniz
Şanlıurfa’da doğup büyüdüğünü söyleyen ve bugünkü birikimlerinin temelinde Urfa kültürünün çok önemli bir yer tuttuğunu belirten modacı Faruk Saraç, “Bugün burada meslek yüksekokulu talebeleriyle sohbet toplantısı yapacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü benim de adımı taşıyan meslek yüksekokulunda sizin gibi kalifiye elemanları yetiştiriyoruz. Bugün 2025 yaşlarındasınız, istekleriniz var, 30’da olacak, 40 yaşına geldiğinizde de mutlaka farklı istekleriniz olacaktır. Ben neyi iyi yaparım diye kendimizi sorgulamalıyız. Herkesin bir becerisi muhakkak vardır ama yeteneği geliştirmek zaman ister, ben hep söylerim: ‘tecrübe sermayedir’. Bazı insanlar sermayeyi para olarak görüyor. Tecrübe çok önemlidir. Bana göre hayat sevdiklerimizle olduğumuz kadardır. Sevdiğiniz insana çok değer verin. Sevdiğinize o kadar güzel sarılın ki o sizin her şeyiniz olsun. Çünkü hayat onunla beraber var. Etrafımızda birçok insan var, ama sevdiğimiz insanla hayatı paylaşmak çok daha güzeldir” diye konuştu.

ŞANLIURFA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:54
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  • İKİNDİ 15:39
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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