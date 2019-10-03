Suriye sınırına askeri sevkiyat Sınıra tank ve mühimmat sevk edildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye’nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
ŞANLIURFA
03 Ekim 2019 Perşembe
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