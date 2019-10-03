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Haliliye’de yeni yollar açılıyor

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yapımı süren yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.

Haliliye’de yeni yollar açılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yapımı süren yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.
İlçe genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları ile mevcut yolların üst yapı çalışmaları yürüten Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü, henüz yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlarda da yeni yol açma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Devteşti Mahallesi’nde yürütülen yol açma çalışmaları ile yeni yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunan fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını Canpolat, birim müdürü ve teknik ekiple birlikte inceledi.
İlçede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Canpolat, “Devteşti Mahallemizde yeni yollar açıyoruz. Şuana kadar 84 yol açtık. Şimdi ise 85’inci yolun açımını gerçekleştiriyoruz. Kırmızı kot uygulaması nedeniyle kimi yerde dolgu kimi yerde de kazı yapma ihtiyacı hasıl oluyor. Bu doğrultuda fen işlerine bağlı ekiplerimiz şuanda 9702’nci sokakta yol açma çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan Haliliye Belediyesi olarak kırsaldaki çalışmalarımız, bir taraftan merkezdeki çalışmalarımız, yeni yol açmalarımız, parke döşemlerimiz, onarımlarımız, imara açılan yeni yerlerimiz ile vatandaşa hizmet noktasında tüm müdürlüklerimiz olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğümüz de hummalı bir çalışma içerisindeler. Haliliye Belediyesi olarak en kısa süre bu yollarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerin kullandı.
Yapılan çalışmalarla ile ilgili açıklamada bulunan Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına da Haliliye Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını aktardı.

ŞANLIURFA

03 Ekim 2019 Perşembe

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