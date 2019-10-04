Haliliye’de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde gıda ve unlu mamul işletmelerinde ruhsat ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda gıda ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yürüttüğü denetimlerde iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, irsaliye faturaları ve hijyen koşullarının kontrollerini sağlıyor. Zabıta ekipleri denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili de tutanak tutup, iş yeri sahiplerini uyarıyor. Denetimler sırasında işletme sahipleri de, yapılan denetimlerden memnuniyetlerini belirterek, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü denetimler sırasında son kullanım tarihi geçmiş ürünlere el koyup, işletme hakkında işlem başlattı.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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