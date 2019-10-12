Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nın komuta merkezi olan Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Burada harekat ile ilgili brifing alan Akar'a, harekata dair son bilgiler verildi. Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.
ŞANLIURFA
12 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:03
- GÜNEŞ 06:22
- ÖĞLE 12:17
- İKİNDİ 15:28
- AKŞAM 18:01
- YATSI 19:15